Barocco, Rollandin si dimetta

Alta tensione nell'Union valdotaine dopo il deludente risultato elettorale delle regionali. Tra le reazioni a caldo quella dell'ex sindaco di Quart e candidato primo escluso, Giovanni Barocco: "Ieri è stata una giornata importante per @unionvaldotaine, abbiamo perso. Per tornare credibili sono necessarie ed improcrastinabili le dimissioni di Augusto Rollandin". Dello stesso tenore il messaggio social di Mauro Lucianaz, sindaco di Arvier e presidente dell'Unité Grand Paradis: "Già dopo le elezioni politiche avrei auspicato che il presidente del movimento facesse un gesto di responsabilità.

Venuto a conoscenza del risultato di oggi (ieri ndr) non ho alcun dubbio che egli voglia dimettersi".