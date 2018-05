M5s, no solo a liste con condannati

Il Movimento 5 Stelle esclude in Valle d'Aosta "solo alleanze con movimenti e partiti che hanno condannati, perché questo per noi non ha un futuro". Lo ha detto all'ANSA Luca Lotto, consigliere comunale ad Aosta pentastellato, non ponendo veti quindi ad alleanze con la Lega nella prossima assemblea regionale. "Noi lavoriamo come abbiamo sempre fatto, anche a livello nazionale, sui temi, temi rivolti - aggiunge Lotto - alla risoluzione dei problemi dei cittadini valdostani, perché è l'unica cosa che ci interessa". Riguardo al risultato, "non è "assolutamente" sotto le aspettative, anzi "siamo molto contenti".