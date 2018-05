L.Viérin, ora dialogo tra autonomisti

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - "Più che di asse Lega-Movimento 5 Stelle credo che ogni movimento rappresenti una propria sensibilità e che le forze che sono legate all'idea di autonomia debbano in qualche modo mettere in campo questa possibilità di dialogo tra di loro". Lo ha detto all'ANSA il presidente uscente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, in merito alla possibile maggioranza che potrà formarsi in Consiglio regionale dopo l'esito delle elezioni.

Secondo Viérin, è "un risultato che conferma il frazionamento dell'area autonomista, che noi avevamo cercato di ricomporre sin dall'anno scorso. Messaggio che non era stato possibile a causa appunto dell'impossibilità da parte di qualcuno a lavorare a questa cosa. Chiaramente una legislatura difficile, che vede penalizzate, attraverso il risultato, tutte le forze che hanno in qualche modo governato la Valle d'Aosta per una legislatura molto difficile".