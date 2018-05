Giovane torinese campione italiano magia

E' un torinese di 20 anni, Niccolò Fontana, il vincitore del Campionato italiano di Magia. E' stato premiato durante il Masters of Magic Festival, congresso e gran galà in programma a Saint Vincent (Aosta) in questo fine settimana.

"Il giovane mago ha lasciato i giurati senza parole - si legge in una nota - con un numero straordinario durante il quale è riuscito a far apparire una figura sul palco come fosse un ectoplasma". La giuria lo ha 'incoronato' all'unanimità. Secondo posto per Andrew O'Ryan e Lady V, terzi a pari merito Mr Jack e Yurillusionist.