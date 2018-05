Frane, evacuata Tschaval a Gressoney

Un masso di circa 15 metri cubi incombe sulla frazione Tschaval e il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, ha disposto l'evacuazione della località e la chiusura di tre strade: la regionale 43 (per circa 300 metri sulla sinistra orografica, ma resta fruibile il tratto di Staffal sulla destra orografica), la comunale e la consortile di Moos. L'evacuazione interessa una famiglia, una residenza turistico alberghiera e due alberghi (abitati in questa stagione solo dai proprietari), un negozio di alimentari, un ristorante, lo sportello delle guide alpine e un noleggio sci. "Nessuno è isolato e non ci sono situazioni di pericolo per le persone", spiega il primo cittadino. "La colata detritica indicativamente è scesa ieri e ha portato un po' di fanghiglia sulla strada consortile". Ma il cedimento del terreno ha provocato lo "spostamento di questo grande masso". Stamane i sopralluoghi dei tecnici, domattina previste le "opere di contenimento", da lunedì "lavoreremo direttamente sul masso".