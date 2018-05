Adava, unico soggetto promozione turismo

Individuare un unico soggetto che assuma direttamente le funzioni di coordinamento e promozione di tutte le iniziative turistiche in Valle d'Aosta. E' quanto chiede, in una lettera pubblica, Filippo Gérard, presidente dell'Associazione albergatori valdostani (Adava). "La centralità strategica del turismo e della sua promozione per l'intera economia del territorio - spiega - va riconosciuta in modo esplicito. Riteniamo che al settore debbano essere messe a disposizione adeguate risorse nell'ambito del bilancio regionale, sia in investimenti strutturali che in promozione.

Per le grandi località di montagna, ad esempio, gli impianti di risalita e i collegamenti intervallivi sono un fattore determinante, mentre per le località del fondo valle bisogna creare ed investire in prodotti con una forte attrattività, quali ad esempio percorsi culturali, poli museali, parchi tematici, circuiti enogastronomici, percorsi bike e benessere".