Di Maio, regioni autonome sono sacrosante

"Per noi l'autonomia delle Regioni autonome è sacrosanta, tanto è vero che nel contratto di governo non c'è alcun tipo di accenno a modifiche all'autonomia regionale": Lo ha detto Luigi Di Maio, leader politico del Movimento 5 stelle, a margine di una visita ad un'azienda agricola valdostana. Di Maio, in Valle d'Aosta per l'ultima giornata di campagna elettorale per le regionali di domenica prossima, ha aggiunto: "l'autonomia va difesa anche per come la si utilizza: noi vogliamo aiutare le 4 mila e 200 famiglie in difficoltà che ci sono in questa regione, aiutare gli investimenti nei trasporti locali, questo è ciò che vogliamo fare con l'autonomia e ci crediamo tantissimo, ma non solo in questa regione, anche in tutte le altre regioni autonome".

(ANSA).