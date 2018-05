Furto di motorini a Issogne, tre arresti

Tre giovani italiani sono stati arrestati nella notte dopo essere stati sorpresi su un furgone con tre motocicli rubati. Si tratta di venticinquenni, due residenti in bassa valle e un altro a Torino. Saranno giudicati in tarda mattinata con rito direttissimo in tribunale ad Aosta. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Saint-Vincent e Chatillon li hanno fermati per un controllo a Issogne. I mezzi erano stati presi dalle pertinenze di un condominio. Le vittime dei furti non si erano accorte dell'accaduto e hanno presentato denuncia dopo l'intervento dei militari.