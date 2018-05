Berlusconi, valori Forza Italia in Consiglio regionale

"Vorrei portare un piccolissimo contributo a Forza Italia che si presenta con l'intenzione di avere dei consiglieri in Regione, per portare i nostri valori, i nostri principi e i nostri programmi e metterli a disposizione della Valle d'Aosta". Così Silvio Berlusconi ha spiegato la sua visita di oggi ad Aosta, nell'ultimo giorno della campagna per le regionali di domenica prossima. Il centro destra, con Forza Italia e Fratelli d'Italia, si presenta in Valle d'Aosta diviso dalla Lega. Nessuna di queste forze politiche è ora rappresentata nell'assemblea regionale. (ANSA).