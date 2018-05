Berlusconi, selfie e shopping in centro

Bagno di folla nel centro di Aosta per Silvio Berlusconi, impegnato in queste ore nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali valdostane.

Giunto nel capoluogo valdostano verso le 11.30 il leader di Forza Italia sta percorrendo la via centrale della città, rallentato da turisti e residenti che gli chiedono selfie. Non si sottrae nemmeno allo shopping nelle botteghe della via pedonale: tra gli acquisti un bavagliolo da bebè bianco e rosso con la scritta 'Per baciarmi mettetevi in coda...Grazie!'. C'è stato il tempo anche per una visita culturale al Teatro Romano.

Alle 18 Berlusconi terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale al Teatro Giacosa di Aosta, quasi in concomitanza con quello di Luigi Di Maio che parlerà alle 18.30 in un albergo a poca distanza dal centro.