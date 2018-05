Martina, futuro Vda non in logica distruttiva

"La Valle d'Aosta non ha bisogno di lezioni da fuori, non deve dare fiato a quelli che immaginano che il futuro di questa regione stia nella logica distruttiva e non in quella costruttiva. Nessuno deve raccontarvi che si fa tabula rasa, che si distrugge per lasciare solo macerie. Ne va della vostra storia, della vostra esperienza, della forza di questa comunità". Lo ha sottolineato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, arrivato in piazza Roncas ad Aosta nel tardo pomeriggio di oggi, dove ad attenderlo erano in oltre duecento. Martina mette in guardia i valdostani: "Non fatevi prendere in giro da chi promette che lunedì dopo il voto è già tutto a posto, mettetevi al nostro fianco, aiutateci, migliorateci, fate un pezzo di strada insieme a noi. Qui c'è in gioco la complessità di una cultura, democratica, progressista che sta attenta ai più deboli, ed è importante".