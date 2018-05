Pm, per Rini Viérin scelto da Rollandin

E' stato Augusto Rollandin a decidere la nomina di Laurent Viérin come Presidente della Regione. Lo sostiene - secondo quanto si legge nella richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rollandin, che è stata firmata dal pm Luca Ceccanti e poi respinta dal gip - l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini.

In una conversazione con il medico Flavio Peinetti, intercettata dai carabinieri, l'assessore si sfoga e "dichiara con nettezza che è stato Rollandin a decidere l'attribuzione della presidenza della Giunta a Laurent Viérin". "Ce l'ha con la presidenza di Laurent - si legge nell'intercettazione - ma gliela data lui la presidenza! Lui! Lui! E vuole tutti a posto.

Boh, io non so, sarà poi il momento di dirgliele ste robe eh!".