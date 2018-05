Amoroso, importante Costituzione a scuola

"E' importante portare la Costituzione anche nelle scuole. L'istruzione è fondamentale.

Per questo abbiamo fatto un accordo col Ministero della pubblica istruzione, siamo stati in varie città e adesso chiudiamo proprio in Valle d'Aosta". Lo ha detto il giudice della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, giunto a Verres (Aosta) per incontrare gli studenti dell'Isitip nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole".

"Al termine del 'tour' - ha aggiunto - faremo anche un punto quasi a bilancio di questi incontri con gli studenti che abbiamo avuto in varie città. Il riscontro direi che è positivo, per l'interesse che hanno mostrato, per le domande. Insomma c'e' stata una risposta che è quella che ci aspettavamo". Il giudice Amoroso, infine, ha sottolineato l'importanza della Legalità, "che appartiene al patto fondativo della comunità ed è alla base della convivenza civile, quindi parlarne con gli studenti è importante".