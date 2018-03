Nasce JlabVda,community giovani sanitari

(ANSA) - AOSTA, 21 MAR - Una community on line dedicata ai giovani valdostani che studiano o lavorano in campo sanitario, sociale e socio-assistenziale: nasce JlabVda.it per favorire lo scambio di informazioni e contatti, la diffusione di notizie, la condivisione di esperienze, ma anche la ricerca di opportunità di lavoro e di formazione. L'iniziativa, presentata oggi in una conferenza stampa, vuole lanciare un "messaggio importante ai giovani, sostenendo una programmazione per il futuro di queste professioni attuata dall'assessorato con un investimento di 1 milione di euro per il sostegno della formazione specialistica oltre gli accordi riguardanti la laurea infermieristica e le lauree in ambito sociale ed educativo", ha spiegato l'assessore alla sanità Luigi Bertschy. Secondo Pier Eugenio Nebiolo, direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta "l'azienda ha bisogno dei giovani per il futuro, in ottica di ricambio generazionale, ma anche per il presente, considerati gli stimoli che possono fornirci già da ora".