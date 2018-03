Casinò, via a udienza su sequestri

Ha preso il via poco dopo le 10 l'udienza davanti al giudice Alessandra Olessina, della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta, che dovrà decidere se confermare, modificare o annullare il decreto presidenziale di sequestro conservativo di 151 immobili e 81 conti correnti intestati ai 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali citati a giudizio per il finanziamento pubblico da 140 milioni di euro al Casinò di Saint-Vincent. All'udienza, che si tiene in camera di consiglio (a porte chiuse), partecipano il procuratore regionale, Roberto Rizzi, gli avvocati difensori (una dozzina in tutto) e alcuni rappresentanti dei 'terzi' presso i quali sono scattati i sequestri di indennità (come, ad esempio, i datori di lavoro dei consiglieri prima che venissero eletti). Il giudice, dopo la discussione, preparerà l'ordinanza, contro cui sia le difese sia il procuratore regionale potranno presentare reclamo entro 20 giorni. I sequestri erano stati eseguiti lo scorso 7 marzo.