Casinò, mercoledì udienza su sequestri

Sarà il giudice Alessandra Olessina a decidere se confermare, modificare o annullare il decreto presidenziale di sequestro conservativo di 151 immobili e 81 conti correnti intestati ai 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali citati a giudizio per il finanziamento pubblico da 140 milioni di euro al Casinò di Saint-Vincent. L'udienza in camera di consiglio (a porte chiuse) è in calendario mercoledì 21 marzo, alle 10. Alcune difese hanno depositato le proprie memorie in tarda mattinata, poco prima dello scadere del termine. Il giudice, dopo la discussione, preparerà l'ordinanza, contro cui sia le difese sia il procuratore regionale potranno presentare reclamo entro 20 giorni. In quel caso le parti si ritroverebbero davanti a un collegio, che deciderebbe non oltre 20 giorni dal ricorso. Dell'eventuale collegio non potrà far parte Pio Silvestri, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta, che ha già disposto il sequestro eseguito lo scorso 7 marzo.