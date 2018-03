Arrestati sei passeurs al traforo M.Bianco

Nell'ambito di un'operazione di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la Polizia di Frontiera del Traforo Monte Bianco nello scorso fine settimana ha controllato 132 persone, di cui 65 cittadini stranieri e 20 veicoli, ed ha arrestato sei passeurs, quattro tunisini e due egiziani. "In diversi momenti - spiegano gli agenti - stavano trasportando, a bordo di quattro autovetture, 14 cittadini stranieri di varie nazionalità africane ed asiatiche diretti in Francia; fra questi anche 5 minori non accompagnati che, dopo accertamenti sanitari, sono stati ricoverati in idonee strutture di accoglienza".