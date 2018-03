Corpo Forestale Vda festeggia 50 anni

Il Corpo Forestale della Valle d'Aosta compie 50 anni e festeggia l'evento con varie iniziative, tra cui un convegno dal quale sono emersi i punti di forza e le problematiche che caratterizzano e accomunano i forestali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ospiti dell'evento. "Un'occasione di confronto tra le diverse realtà, un'occasione dalla quale è emersa l'esigenza di fare rete nell'affrontare tematiche e procedure comuni a tutti i corpi, che rivestono anche funzioni di polizia nei rispettivi territori" si legge in una nota.

Anche la direttrice generale delle Foreste del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Alessandra Stefani, e il comandante dell'Unità di protezione forestale e ambientale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Antonio Ricciardi, hanno evidenziato "la possibilità e la volontà di collaborazione, nel rispetto delle regole di ognuno", così come è stata sottolineata l'esigenza di una gestione attiva del corpo forestale.