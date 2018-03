Passeur arrestato al M.Bianco

Un trentenne tunisino, Fathi Zamzami, e' stato arrestato al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia lo ha sorpreso, giovedì verso le 15.30, alla guida di un'auto con a bordo tre connazionali irregolari in Italia, tra i quali un sedicenne. Portato in tribunale per il rito direttissimo, ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) e una multa di 50 mila euro. Era difeso dall'avvocato Giovanni Borney. Il processo si e' svolto davanti al giudice Marco Tornatore (pm Eugenia Menichetti).