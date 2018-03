Emendamento salva Bon Chauffage

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR -Dopo la previsione di una sua sospensione per tre anni, un emendamento alla variazione di bilancio 2018 salverà il Bon de Chauffage. Ad annunciarlo su facebook è l'assessore regionale alle attività produttive Jean-Pierre Guichardaz: "Ho deciso in totale autonomia di ridimensionare la legge sulla 'mobilità sostenibile', trasferendo sul 'bon de chauffage', tramite emendamento, buona parte del plafond a disposizione", spiega. Il disegno di legge contenente la manovra finanziaria prevede tra l'altro un'iniezione aggiuntiva di 45 milioni di euro per quest'anno, a parziale compensazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro oggetto di contenzioso con il Governo. La bozza di norma è stata varata lunedì dalla Giunta e dalla prossima settimana sarà esaminata nelle commissioni del Consiglio Valle per poi approdare in aula a fine mese. "Un segnale", secondo Guichardaz che "dice della volontà di mantenere aperti due provvedimenti essenziali per i cittadini valdostani".