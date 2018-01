Traforo M.Bianco, opere sostegno strada

Tra fine marzo e giugno il traforo del Monte Bianco, che collega Italia e Francia, sostituirà 555 metri delle strutture di sostegno del piano stradale (su 11,6 chilometri). L'intervento è stato presentato agli organi di informazione. I lavori si svolgeranno di notte tra il km 6 e il km 7. Verranno allestiti due cantieri in simultanea, uno su ciascun lato del traforo, con un avanzamento di 20 metri a notte. Le opere saranno realizzate dal raggruppamento di imprese Spie batignolles mandataria, Cogeis e Setec.

"Questa metodologia - spiegano i responsabili del traforo - consentirà di limitare a 27 il numero di notti di interruzione della circolazione, cui si aggiungeranno 5 domeniche mattina e 2 interruzioni prolungate (da 30 ore ciascuna) ad inizio e fine lavori (per un totale di 385 ore). Queste chiusure sono essenziali per garantire la sicurezza dei clienti, e allo stesso tempo quella del personale incaricato dei lavori".

L'investimento è di 10 milioni di euro, finanziato dalla Sitmb e dall'Atmb.