Soffiate su controlli, ispettore Usl a processo

E' iniziato oggi il processo con rito abbreviato al dipendente dell'Usl della Valle d'Aosta Luigi Pignatelli, 46 anni (difeso dall'avvocato Corinne Margueret) e ad Armando Berardi, 57 anni (avvocati Massimiliano Sciulli e Jacques Fosson), all'epoca dei fatti rispettivamente ispettore sanitario e titolare del punto vendita 'Carrefour express' di Brusson, in rue Fontaine.

Pignatelli è imputato per concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio con Berardi, a cui il pm Carlo Introvigne contesta anche alcuni reati alimentari. Il gup Giuseppe Colazingari ha aggiornato l'udienza al 6 febbraio, quando è attesa anche la sentenza.

Secondo la procura, Pignatelli avvisava Berardi prima di effettuare i controlli sanitari nel supermercato. Inoltre il commerciante è accusato di detenzione di prodotti scaduti, dei quali in alcuni casi avrebbe alterato la data di scadenza. Nel gennaio 2016, anche alla presenza dei carabinieri, erano scattati i controlli nel punto vendita, poi chiuso per alcuni mesi.