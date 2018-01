S.Vincent punta a festival fotografia

Durante l'estate Saint-Vincent potrebbe accogliere un festival internazionale della fotografia: è l'ipotesi su cui l'amministrazione comunale sta lavorando e che verrà approfondita il 21 gennaio durante il convegno "Fotografare: documentare, ricordare, costruire paesaggi", in programma alle 15.30 nel Centro congressi comunale.

"Tutto nasce - spiega l'Assessore allo sviluppo socio-culturale Carmen Jacquemet - da una lettera che ho deciso di inviare al Ministro Franceschini per proporre l'iniziativa.

Tre settimane più tardi ricevo la telefonata di Lorenza Bravetta, consigliera del Ministro per la fotografia, che mi propone un incontro per discutere della cosa, da qui tutto il resto. Speriamo di sviluppare a pieno le opportunità offerte dal convegno, anche in termini di arricchimento personale per tutti gli appassionati di fotografia che vorranno venire ad assistere alla tavola rotonda".