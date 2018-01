Vento forte, chiusi molti impianti sci

A cause del vento forte in quota sono chiusi molti impianti sciistici in Valle d'Aosta. Nel Monterosa Ski, il comprensorio principale è off limits dalle 10, mentre sono aperte alcune piste in altre località (come Antagnod e Brusson). Impianti fermi anche a Cervinia e Valtournenche, mentre a Pila sono aperti esclusivamente i 'baby'. A La Thuile sono operativi solo gli impianti della parte bassa e a Courmayeur si scia soltanto a Dolonne e Chiecco.

Il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi sul territorio regionale. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti in frazione Bellon, a Sarre, per il recupero di un'autocisterna che trasportava gasolio e che è rimasta impantanata a causa della neve. Chiuso ai mezzi pesanti il versante svizzero del traforo del Gran San Bernardo.