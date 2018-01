Saumont, fotografo disse 'Vado in India'

Del proprietario della pistola trovata l'11 gennaio vicino a dei resti umani al Saumont si sono perse le tracce da tempo: Gianpiero Ugolin, tre anni fa, aveva detto agli amici che sarebbe andato in India a godersi la pensione. Aostano, classe 1947, era stato un dipendente delle Poste e un apprezzato fotografo in ambito commerciale ed editoriale. Sul suo conto corrente, inoltre, non risultano esserci operazioni in uscita nell'ultimo periodo. La sorella ha riferito di non avere contatti con lui dal 1994. Nel settembre scorso, irreperibile, è stato cancellato dall'anagrafe di Aosta.

Gli investigatori sono risaliti al suo nome a partire dalla matricola presente sulla pistola tascabile - tipo Derringer, calibro 6 mm - che Ugolin era autorizzato a detenere soltanto in casa. L'arma era in una sacca e risulta non aver sparato. Per verificare la corrispondenza tra il suo proprietario e i resti umani scoperti dagli alpini durante un'esercitazione occorre attendere gli esami sul Dna, attesi tra una settimana circa. L'inchiesta dei carabinieri del Reparto operativo è coordinata dai pm Luca Ceccanti e Carlo Introvigne sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna.

A partire dagli anni settanta, Ugolin ha effettuato reportage fotografici in Cina (lungo la via della Seta), Perù (cammino Incas), India (piana del Gange), nello Yemen del Nord e nel deserto del Sahara per conto di un importante gruppo editoriale nazionale. Tra le sue esposizioni personali, quella del 1985 all'Hotel de la Ville di Aosta ('Ville Nouvelle. Nuovi paesaggi urbani e Parigi 1975-1985) e quella del 1994 a Courmayeur.