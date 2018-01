Homeless Aosta soccorsi da Croce rossa

E' prevista per domani notte ad Aosta la prima uscita di un equipaggio della Croce rossa italiana per l'assistenza dei senza dimora della città.

L'iniziativa, organizzata dal Comitato regionale,, viene avviata dopo un percorso formativo che ha coinvolto circa 30 volontari e un lavoro di monitoraggio sul fenomeno della povertà, condotta in raccordo con gli uffici sociali comunali e regionali.

L'attività viene già svolta in molte città italiane. Gli operatori porteranno bevande calde, generi di conforto e cercheranno di rilevare altre necessità. Sono in programma due uscite settimanali. "Gli homeless censiti sono 15 - spiega il presidente Paolo Sinisi - ma a noi interessa scoprire se ci sono altri casi non ancora dichiarati, penso a cittadini che non usufruiscono dell'assistenza dei servizi pubblici, oppure ai migranti che hanno ultimato il periodo di accoglienza o che sono usciti dai centri". L'iniziativa parte ad Aosta ma si estenderà anche in altre zone della regione.