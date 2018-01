Potere al Popolo candida Rappazzo-Glarey

Francesco Rappazzo, 41 anni, di Aosta, impegnato nella cooperazione sociale valdostana per la Camera dei Deputati e Alexandre Glarey, 44 anni, di Morgex, già portavoce dell'Arci VdA e funzionario comunale per il Senato: sono i candidati in Valle d'Aosta di Potere al Popolo, nuova proposta che unisce cittadini, movimenti, comitati e partiti della Sinistra.

"Insieme possiamo rimettere il potere nella mani del popolo - si legge in una nota - e cominciare a decidere delle nostre vite e delle nostre comunità. Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni politiche del 2018. Tutte e tutti insieme. Perché se nessuno ci rappresenta, se nessuno sostiene fino in fondo le nostre battaglie, allora dobbiamo farlo noi. Per noi le prossime elezioni non sono un fine bensì un mezzo attraverso il quale uscire dall'isolamento e dalla frammentazione, uno strumento per far sentire la voce di chi resiste, e generare un movimento che metta al centro realmente i nostri bisogni".