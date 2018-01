Trovati resti umani, disposto esame Dna

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - Il pm Luca Ceccanti conferirà nel pomeriggio al medico legale Mirella Gherardi l'incarico di analizzare le ossa umane ritrovate giovedì 11 nell'area addestrativa militare di Saumont. Oltre a disporre gli accertamenti su causa della morte e sesso, sarà chiesto l'esame del Dna, in modo da poterlo confrontare con quello di alcune persone scomparse negli ultimi anni in Valle d'Aosta. Le indagini dei carabinieri del Reparto operativo si concentrano infatti anche su questo fronte (sono già stati sentiti alcuni parenti). Accanto al teschio, al femore e ad altre ossa sono state trovate una borsa e una scarpa (che apparterrebbe a un uomo). I resti erano alla base di una parete rocciosa, in un anfratto che prima delle nevicate di dicembre era probabilmente coperto dalla vegetazione. A scoprirli è stato un giovane alpino impegnato in un'esercitazione con i suoi colleghi. Il fascicolo è cointestato al pm Carlo Introvigne.