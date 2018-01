Tor des geants, partenza il 9 settembre

Partirà alle 12 del 9 settembre l'edizione 2018 del Tor des Geants, la massacrante corsa in montagna che si corre sulle Alte vie della Valle d'Aosta (330 chilometri e 24.000 metri di dislivello). Il via alla gara è stato posticipato di due ore rispetto alle passate edizioni per facilitare la consegna delle borse "di viaggio" all'organizzazione da parte dei concorrenti che sabato arrivano tardi, per ampliare il tempo necessario ad eventuali controlli pre-partenza sul materiale obbligatorio, e infine per fare in modo che i primi concorrenti arrivino al traguardo nelle ore più centrali della giornata, quando c'è una maggiore affluenza di pubblico. Lo ha comunicato Vda Trailers, che organizza la competizione. L'altra competizione in programma alla fine dell'estate, il Tot Dret (130 chilometri), partirà l'11 settembre dal centro di Gressoney alle 21 con un anticipo per evitare affollamenti nei punti di ristoro e nella base vita di Ollomont.