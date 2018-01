Slitta elezione Rollandin II Commissione

Slitta, per l'assenza di due consiglieri dell'Uvp, la seduta della seconda Commissione in cui era prevista l'elezione alla presidenza di Augusto Rollandin, capogruppo dell'Union Valdotaine e designato dal movimento a ricoprire l'incarico. Alla riunione non si sono presentati (assenti giustificati) Andrea Rosset e Nello Fabbri, quest'ultimo capogruppo dell'Uvp. L'organismo consiliare è stato riconvocato dal vice presidente David Follien per domani. Il rinvio di oggi potrebbe essere collegato alle fibrillazioni di queste ore all'interno della maggioranza regionale (Uv, Uvp e Pd), collegate alla trattativa per l'individuazione dei candidati alle elezioni politiche.

Cognetta, nuovo corso e vecchie abitudini - "Il nuovo corso del Consiglio regionale conferma le vecchie abitudini". Così il consigliere regionale del M5S Roberto Cognetta commenta l'esito della riunione della seconda Commissione "Affari generali", convocata per eleggere il proprio Presidente ed esaminare la proposta di legge del gruppo Misto in materia di nomine e designazioni regionali.

"Ancora una volta - spiega Cognetta - abbiamo assistito al triste spettacolo di una maggioranza allo sbando: infatti, alla riunione di questa mattina erano assenti ingiustificati i Consiglieri Nello Fabbri e Andrea Rosset e la Commissione ha dovuto rinviare la seduta a domani. Forse mancava l'accordo dell'Uvp all'elezione del Consigliere Rollandin alla Presidenza della Commissione? Riusciranno a mettersi d'accordo entro domani su chi sarà chiamato a percepire gli 800 euro lordi in più previsti a titolo di indennità di funzione? A questo, aggiungiamo che oggi si doveva anche esaminare la proposta di legge volta a modificare i requisiti di nomina dei rappresentanti regionali nelle società partecipate e controllate: due ottimi motivi, quindi, per far saltare la riunione della Commissione, che sarà riconvocata domani alle 11.30".

Alpe-Stella alpina-Pnv-Misto, continua a prevalere logica delle poltrone - "Nella maggioranza continua a prevalere la logica delle spartizioni di poltrone". E' il commento dei consiglieri dei gruppi ALPE, Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée e Misto dopo la mancata elezione del Presidente della seconda Commissione consiliare e il rinvio dell'illustrazione della proposta di legge del gruppo Misto contenente disposizioni in materia di nomine e designazioni regionali. "Per l'elezione del Presidente - dichiarano - la maggioranza poteva contare solamente sui voti di due componenti su quattro, mentre la proposta di legge avrebbe potuto tranquillamente essere esaminata in quanto i componenti della minoranza hanno garantito il numero legale. La riunione è stata quindi rinviata a domani. Ciò che appare particolare in questa situazione è che i componenti che hanno fatto mancare il numero legale sono i due Consiglieri dell'Uvp, di cui uno si è appena fatto nominare all'interno della seconda Commissione. Insomma, tanto per non smentirsi, nella logica ormai del 'do ut des', appare evidente che l'Uvp sdoganerà il voto per la nomina di Augusto Rollandin a Presidente della seconda Commissione solo se arriverà l'assenso per candidarsi, a Roma, per l'ex Presidente Rosset".

"In questo clima da 'voto di scambio' - concludono i consiglieri di opposizione -, con una maggioranza che esiste solo per la spartizione, si impedisce la normale amministrazione, ricorrendo a continui ricatti a fini del tutto personali e perdendo di vista il fine per il quale si è stati eletti. Per loro la Valle d'Aosta e i valdostani vengono dopo".