Nasce dipartimento innovazione

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - La struttura regionale che si occupa di informatica torna ad essere un dipartimento che si chiamerà 'innovazione e agenda digitale'. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta regionale. Sarà guidata da Giorgio Consol. "Abbiamo deciso una riorganizzazione del settore - ha spiegato il presidente della Regione, Laurent Viérin - per avere una regia regionale che possa elaborare gli indirizzi e individuare le soluzioni alle tante problematiche che, considerate le sfide per il futuro, passeranno per l'innovazione".