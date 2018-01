Di Maio promette revisione costi A5 Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - "Con i concessionari autostradali" delle rete valdostana, "dal governo, ci siederemo al tavolo e cominceremo a ridiscutere i costi che in questo momento sono totalmente fuori, al di fuori, dalla nostra politica dei trasporti". Lo ha detto ad Aosta Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle, rispondendo ai giornalisti a margine dell'incontro con le categorie produttive svolto nell'ambito del suo 'Rally Tour'. In Valle d'Aosta "c'è un problema di infrastrutture legato alle reti su ferro, che oggi non lasciano altra possibilità che utilizzare il trasporto su gomma e la rete dell'autostrada", ha sottolineato Di Maio. "Quindi - ha concluso - più investimenti nel trasporto su ferro e revisione degli accordi con le autostrade per quanto riguarda i costi di pedaggio".