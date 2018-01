Via libera Uv a candidatura Albert Laniéce

Il Conseil fédéral dell'Union valdotaine ha dato il via libera alla candidatura di Albert Laniéce al Senato per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il 'parlamentino' unionista lo ha deciso ieri sera.

Laniéce è senatore uscente. Per la candidatura alla Camera all'interno della coalizione, invece, si è rafforzata in queste ore la posizione dell'ex presidente del Consiglio, Andrea Rosset, membro dell'Uvp.