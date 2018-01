Potere al popolo, assemblea ad Aosta

"Potere al popolo. La Valle d'Aosta accetta la sfida". E' il titolo dell'appuntamento lanciato per domenica 14 gennaio (ore 18 all'Espace populaire di Aosta) per la costituzione di un nuovo soggetto politico della sinistra.

"Siamo donne e uomini che combattono e ripudiano tutte le oppressioni economiche, di genere, le guerre, il razzismo, la devastazione dell'ambiente e della vita. Siamo persone e organizzazioni politiche, democratiche e antifasciste, comuniste, femministe e ambientaliste" si legge nella presentazione dell'evento. "La costruzione di Potere al popolo - prosegue - non prenderà corpo se non attraverso l'Assemblea territoriale, soggetto che dovrà organizzarsi, proporre e scegliere i candidati alle prossime elezioni politiche".