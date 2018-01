Sci, combinata Wengen,in testa austriaci

(ANSA) - Wengen (Svizzera), 12 gen - L'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.43.66 è al comando dopo la prova di discesa della combinata di cdm di Wengen davanti al suo connazionale Hannes Reichelt in 1.44.25. Molto bene gli azzurri con terzo Dominik Paris in 1.44.40, quarto Peter Fill in 1.44.42 e quinto Christof Innerhofer in 1.44.50.

Per l'Italia , dopo la prova dei primi 35 atleti, c'e' Riccardo Tonetti più indietro in 1.47.15.

Alle ore 14 comincerà la decisiva manche di slalom, disciplina che deciderà la gara ed in cui gli azzurri non sono specialisti e con la pista di Wengen estremamente selettiva.