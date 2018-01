Industria, bene inizio 2018

(ANSA) - AOSTA, 12 GEN - Migliora seppure in maniera "contenuta" l'ottimismo dell'industria valdostana. E' quanto emerge dalla prima previsione trimestrale della Confindustria Valle d'Aosta. Continua il momento favorevole delle esportazioni e la crescita degli investimenti iniziata nel 2017 sia per quanto riguarda le sostituzioni che per gli ampliamenti.

Si consolida il tasso di utilizzo della capacità produttiva, stabile su valori pre-crisi. Indicazione di segno opposto giunge dalla produzione e conseguentemente dei nuovi ordini. "Questo rallentamento delle attese è attribuibile soprattutto alle imprese legate al settore dell'edilizia", spiega la nota dell'associazione degli industriali. La composizione del carnet ordini risulta migliorata, ma resta ancora sbilanciata nel breve periodo per le imprese manifatturiere. Incoraggianti i dati relativi all'andamento degli incassi ed ai giorni medi di pagamento. Si mantengono stabili le attese sull'occupazione nonostante un lieve aumento del ricorso alla cassa integrazione.