Frana a Lillianes, evacuata abitazione

Una frana incombe sulla strada comunale di Lillianes per il villaggio Suc, raggiunta da un masso di 12 metri cubi. Più in basso si trova la strada regionale della Valle del Lys. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un'abitazione. "Stamane verso le 7.10 si e' staccato un fronte franoso molto ampio che si e' fermato sulla strada comunale. Piu' in basso c'e' un forte pendio di bosco e poi la regionale", spiega il primo cittadino, Daniele De Giorgis. "Il fenomeno è stabile nella parte bassa ma e' instabile in quella più alta, per questo ho chiesto di sgomberare una casa in via precauzionale, fino a quando avremo delle certezze. Dovessero tornare le piogge ci sarebbe un forte rischio". Nel corso della mattinata "ho svolto tre sopralluoghi, con i forestali e, in elicottero, insieme al geologo della Regione".