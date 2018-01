Cade in crepaccio di 5 metri, in salvo sciatore francese

Un freerider francese è caduto in un crepaccio profondo cinque metri mentre sciava in Valgrisenche. Estratto e visitato dal medico giunto sul posto con l'elisoccorso, non sembra in gravi condizioni. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per le visite del caso.

L'incidente è avvenuto sul ghiacciaio del Giasson, a 2.900 metri di quota. Il freerider era impegnato in una uscita in eliski insieme ad altri compagni, che lo hanno visto cadere e hanno dato l'allarme. Sul posto è giunto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero della Protezione civile.