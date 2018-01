Riaperta strada per Rhemes-Notre-Dame

Dopo i problemi legati alle intense nevicate dei giorni scorsi, è stata riaperta stamane la strada regionale da Proussaz (Rhemes-Saint-Georges) a Rhemes-Notre-Dame. Per consentire un allargamento del tracciato nella neve, sarà tuttavia chiusa dalle 20 alla mezzanotte.

Inoltre, fa sapere il sindaco, Corrado Oreiller, è stata ripristinata l'erogazione di corrente elettrica.

In mattinata il primo cittadino di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha ordinato la riapertura della Val Ferret e della Val Veny. A Valsavarenche resta chiuso il tratto di strada tra Eaux Rousses e Pont. "Ci sono danni ingenti alle linee elettriche. Centinaia di metri di linea a media tensione sono stati tirati giù, forse anche solo dal peso della neve. Inoltre si sono spaccati anche due tralicci dell'alta tensione", spiega l'assessore comunale Luigino Jocollé. I gruppi elettrogeni forniti da Deval alimentano quindi la vallata.

Per venerdì 12 il pericolo valanghe su tutto il territorio regionale si mantiene al livello 3-marcato.