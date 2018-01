Fondazione comunitaria celebra decennale

Celebra il suo decennale la Onlus Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, nata per sostenere progetti e attività di pubblica utilità a favore della comunità locale. E' stata costituita l'11 gennaio 2008 da Domenico Cuzzola, già presidente del tribunale di Aosta.

"La Fondazione è cresciuta in questi dieci anni", ha spiegato il segretario generale, Giancarlo Civiero, durante una conferenza stampa nel salone ducale del Comune di Aosta: le risorse raccolte sono passate da 7.000 euro del 2008 ai quasi 150 mila del 2007. Attualmente la Fondazione vanta un patrimonio di 690 mila euro. Nel corso del decennio ha portato avanti diverse iniziative, dal Pronto soccorso sociale in collaborazione con Caritas (2010) al progetto sperimentale di affido 'Una famiglia per una famiglia' (2014). Tra le novità annunciate per celebrare l'anniversario c'è anche il nuovo sito web (fondazione.vda.it).