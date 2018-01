Sci, Fisi vuole date fisse in V. d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Rendere fissi gli appuntamenti di Coppa del mondo a La Thuile (sci alpino), Cogne (sci di fondo) e Cervinia (snowboard). Questo è il progetto della Federazione italiana sport invernali illustrato dal presidente Flavio Roda al presidente della Regione Laurent Viérin e all'assessore regionale al turismo e sport, Aurelio Marguerettaz in un incontro svoltosi oggi ad Aosta. "Vogliamo condividere - ha spiegato Roda - una programmazione futura perché Cogne è confermata per il prossimo anno e in primavera, durante il congresso Fis, vorremmo proporre l'appuntamento fisso a La Thuile, perché la località ha dimostrato di saperci fare e anche quello dello snowboard a Cervinia". "Nel prossimo triennio - ha ricordato Marguerettaz - sono stati stanziati 400 mila euro".

Secondo Viérin "c'è la massima disponibilità a valutare nel suo insieme gli eventi, abbiamo impiegato degli anni a rientrare nel circuito, ora serve che il rilancio sia definitivo".