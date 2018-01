Pnv, Fabio Gradi è il nuovo coordinatore

Fabio Gradi, 28 anni, laureato in Ingegneria Energetica e Nucleare al Politecnico di Torino e attualmente Account Manager all'Itw Lys Fusion di Hone, è il nuovo coordinatore di Pour Notre Vallée. Lo ha nominato il direttivo del movimento. Prende il posto di Leonardo La Torre e Renato Favre. "Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo - ha detto - ed è importante dare spazio ai giovani. In questo momento di grande confusione politica ritengo sia importante mettersi in gioco, essere propositivi e riuscire a veicolare le diverse sensibilità della società civile". Per quanto riguarda la questione delle candidature e delle alleanze alle prossime elezioni politiche, aggiunge: "Al momento stiamo trattando con i nostri alleati, i tavoli sono aperti e stiamo valutando ogni possibilità per le candidature da quelle più prettamente di espressione politica a quelle della società civile".