M5s, Luigi Di Maio domenica ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 10 GEN - Il leader politico del M5s e candidato premier Luigi Di Maio sarà ad Aosta domenica prossima per un appuntamento elettorale in vista delle Politiche del prossimo 4 marzo. Arriverà nel capoluogo valdostano alle 12, all'Arco di Augusto, dove è previsto un incontro riservato alle rappresentanze del mondo produttivo valdostano. "Restituire fiducia, credibilità, equità e giustizia sociale al Paese per un maggiore benessere - si legge in una nota - sono gli obiettivi delle proposte a 5 Stelle, il tutto calato nella realtà valdostana, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di Autonomia e Statuto Speciale".