Rogo auto Quart, 3 anni e 8 mesi carcere

Il gup di Aosta Marco Tornatore ha condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere Carmine Amato, aostano di 67 anni, accusato dell'incendio di quattro auto bruciate il 12 maggio scorso fuori dalla pizzeria del campeggio Lazy Bee, a Quart, e del danneggiamento di una quinta auto una decina di giorni dopo, a Chatillon. Il pm Carlo Introvigne aveva chiesto cinque anni di reclusione per tentata estorsione, incendio doloso e danneggiamento. Amato si trova in carcere dal 29 maggio 2017, data del suo arresto, e vi dovrà restare ancora. Secondo quanto appurato dai carabinieri, di sua iniziativa aveva appiccato il rogo per indurre l'impresario Luigi Monteleone, uno dei soci del campeggio e della pizzeria, a rinunciare a un credito di circa 42 mila euro nei confronti di un proprio familiare. L'incendio aveva coinvolto le auto di quattro clienti della pizzeria, tre dei quali non avevano una polizza incendio.

Le fiamme erano divampate verso le 21.40 di un venerdì sera, quando il locale era molto affollato.