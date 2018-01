Nevica ancora in Vda, località isolate

Continua a nevicare in Valle d'Aosta dove diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe, salito fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5). Le zone più colpite dalle intense precipitazioni, con una quota neve che si sta abbassando ai 1.200 metri, sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d'Ayas e Gressoney, ultimo paese in ordine di tempo ad aver interrotto i collegamenti. Chiuso per una colata di fango un tratto della strada statale 26 ad Avise. Piove da più di 24 ore in bassa quota. Nelle località del fondo valle si registrano diversi allagamenti e alcuni blackout, senza particolari criticità. Le commissioni valanghe comunali sono in attesa di un'evoluzione della situazione meteorologica che per il pomeriggio dovrebbe migliorare, con un'attenuazione delle precipitazioni.

882 utenze senza energia elettrica: sono 882, al momento, le utenze senza energia elettrica in Valle d'Aosta a causa del maltempo. L'emergenza è scattata con i temporali e le fitte nevicate della serata di lunedì 8, quando erano quasi 4 mila i contatori con problemi: nel frattempo la società di distribuzione di energia elettrica Deval ha ripristinato l'erogazione in oltre 3 mila casi. La zona più critica è la Valsavarenche, con 554 utenze scollegate, e dove è saltata anche la linea telefonica. "Ieri sera è andata via la corrente e non funzionano i telefoni, né i fissi né i cellulari. Dal paese sono in contatto con la protezione civile attraverso le radio", spiega da Aosta il vicesindaco, Luca Solferino. Problemi anche in Val di Rhemes (144): a Notre-Dames però "abbiamo un sistema collegato con la centrale idroelettrica ed è rimasto senza corrente solo il villaggio di Carré, dove si trovano 10-15 persone", sottolinea il sindaco, Corrado Oreiller. A Gressoney sono 64 le utenze senza energia elettrica, a Chamois 24, 4 a Perreres (vicino a Breuil-Cervinia), a Torgnon 15, a Fontainemore 48, a Morgex 17 e alcune anche a La Thuile. Deval fa sapere che è "al lavoro da ieri sera per ridurre il disagio e ripristinare l'erogazione della corrente elettrica il prima possibile. Tuttavia a Valsavarenche, Rhemes e nella Valtournenche le strade sono ancora chiuse e a Morgex ci sono problemi di accessibilità".