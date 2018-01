Maltempo, verso chiusura strada Cervinia

"E' prevista la chiusura della strada da Cervinia a Valtournenche indicativamente dalle ore 17". Lo scrive sul proprio profilo twitter la Cervino spa, la società che gestisce gli impianti di risalita della Valtournenche. Un nuovo stop alla circolazione per pericolo valanghe dopo quello, durato quasi 24 ore, scattato tra giovedì e venerdì scorsi, che aveva isolato circa diecimila persone. "La commissione valanghe ufficializzerà l'orario esatto nel primo pomeriggio". A 3.000 metri di quota sono già caduti 80 cm di neve fresca. Sulla certezza della chiusura della strada regionale frena il commissario di Valtournenche, Sara Bordet: "Le previsioni indicano che le nevicate si intensificheranno, ma le valutazioni sono in corso: solo nelle prossime ore la commissione valanghe deciderà il da farsi". Attualmente, stima Bordet, si trovano a Cervinia "cinque o seimila persone, in molti, viste le previsioni meteo, sono rientrati già nel fine settimana".