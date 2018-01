Fiom denuncia, clima difficile alla CAS

Un "difficile clima interno" che si è creato negli ultimi anni all'interno della Cogne Acciai Speciali, dove "abbondano i provvedimenti disciplinari a danno dei lavoratori" e "si ripetono licenziamenti per soppressione del posto di lavoro non mettendo i rappresentanti sindacali nella possibilità di trattare per ricollocazioni interne dei lavoratori in un'Azienda con oltre mille dipendenti". E' quanto si legge in una nota della Fiom-Cgil dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino "sulla convalida del licenziamento di Savoca, nostro Rsu/Rls in Cogne Acciai Speciali, a seguito di dichiarazioni non veritiere nei confronti dell'Amministratore Delegato". "La Cogne Acciai Speciali - prosegue il sindacato - sta conseguendo importanti risultati economici che generano occupazione, grazie, anche alle capacità professionali del personale. Questo non deve mai essere sottovalutato. Per questo riteniamo che la dignità di ogni lavoratore debba essere sempre e comunque rispettata e difesa".