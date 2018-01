Rotto cavo funivia Aiguille du Midi

(ANSA) - AOSTA, 7 GEN - E' stato probabilmente il maltempo a provocare la rottura del cavo portante della telecabina francese che collega l'Aiguille du Midi a punta Helbronner, a oltre 3.500 metri di quota, sul massiccio del Monte Bianco. Il danno è stato scoperto ieri. "Forse a causa del forte vento in quota - spiega Delfino Viglione, della guardia di finanza di Entreves - il cavo si è attorcigliato, ha iniziato a sfregare e, complice il peso della neve, si è spezzato". In funzione dalla fine degli anni '50, la telecabina panoramica du Mont Blanc è lunga oltre 5 chilometri e attraversa la 'Mer de glace'. E' aperta solo nella stagione estiva. Ad essa si collega il nuovo tratto italiano Sky Way del Monte Bianco, inaugurato nel giugno del 2015, che parte da Courmayeur, aperto tutto l'anno e regolarmente in funzione.

Sulla stessa telecabina francese nel settembre 2016 circa 110 persone rimasero bloccate a causa di un guasto e una sessantina vi trascorsero una notte prima di essere tratte in salvo.