Morto per sospetta overdose, autopsia

La procura di Aosta ha disposto l'autopsia sul cadavere di Massimo Zavaglia, l'aostano di 37 anni trovato morto la sera di giovedì 4 nell'appartamento di un parente in via Chavanne, ad Aosta. Il pm Luca Ceccanti ha conferito l'incarico al medico legale Maurizio Castelli, che la eseguirà lunedì. Sono previsti anche degli esami tossicologici.



L'ipotesi di reato è la 'morte come conseguenza di altro delitto', ovvero una fattispecie di omicidio colposo che, in questo caso, sarebbe legato a un secondo reato, la cessione di stupefacenti. Al momento non ci sono indagati.



Gli inquirenti sospettano che la morte sia dovuta a un'overdose da eroina anche perché in casa sono state trovate siringhe e una sostanza su cui sono in corso degli accertamenti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aosta.