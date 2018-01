Cgil, confronto diplomati magistrali

(ANSA) - AOSTA, 6 GEN - La Flc Cgil Valle d'Aosta richiederà l'apertura di un confronto con la Sovrintendenza agli Studi per "verificare che anche in Valle d'Aosta vengano attuate le indicazioni del Ministero che prevedono la salvaguardia della continuità didattica per il corrente anno scolastico e il rispetto delle tempistiche di applicazione delle singole sentenze di merito" riguardanti i diritti dei diplomati magistrali. E' quanto si spiega in una nota. Nei prossimi giorni sarà convocata un'assemblea di iscritti e simpatizzanti.